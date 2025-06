Comasco

ROVELLO PORRO – Giornata speciale nei giorni scorsi al Palazzo Comunale di Rovello Porro, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni.

L’incontro si è svolto nella sala consiliare del municipio e ha coinvolto i ragazzi e le ragazze del paese che hanno raggiunto la maggiore età nel corso dell’ultimo anno. Un momento simbolico ma significativo, con cui l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’ingresso nella piena cittadinanza e nella partecipazione attiva alla vita democratica del Paese.

La cerimonia rappresenta da anni un’occasione di riflessione sui diritti e doveri sanciti dalla Carta costituzionale, e un invito rivolto ai giovani a contribuire in modo responsabile e consapevole alla comunità.

(foto: un momento della iniziativa)

