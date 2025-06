Città

SARONNO – Emozione, soddisfazione e consapevolezza della sfida che si apre. Sono questi i sentimenti espressi da Francesca Rufini, consigliera eletta con Tu@Saronno, a poche ore dall’elezione della nuova sindaca Ilaria Pagani. Ecco le sue parole a caldo raccolte da ilSaronno.

Francesca Rufini, qual è la sua emozione dopo la vittoria al ballottaggio?

L’emozione è tantissima, perché non dico che fosse una vittoria inaspettata, ci speravamo davvero tanto. È stata una corsa difficile, ma siamo felicissimi. E poi, per la prima volta, Saronno ha una sindaca donna. Considerando che la maggioranza della popolazione saronnese è composta da donne, sono contentissima che finalmente possano essere pienamente rappresentate da Ilaria Pagani.

Tu@Saronno è stata considerata da molti una delle incognite di questa campagna. Come avete vissuto questo percorso?

È vero. L’ultima fase della precedente consigliatura è stata complicata per noi, e anche il momento delle scelte in vista delle elezioni non è stato facile. Siamo riusciti a ripartire dai nostri valori, a costruire un gruppo di lavoro coeso. Abbiamo lavorato molto bene in questi due mesi, con tanto impegno e anche divertendoci.

L’affluenza al ballottaggio si è attestata al 53%. Un dato in controtendenza che sembra raccontare anche una ricomposizione dell’area di centrosinistra. Che lettura ne dà?

In parte ce l’aspettavamo. Io sono un’elettrice di sinistra e non avrei mai voluto che la mia città fosse guidata da un sindaco di destra. Credo che per molte persone i valori abbiano contato: speravamo in una riunificazione dell’area progressista e alla fine è arrivata.

E ora, si festeggia?

Certo!

