SARONNO – È emozionato, grato e già pronto a mettersi al lavoro Matteo Sabatti, eletto consigliere comunale nella lista Insieme per Crescere. Lo abbiamo intercettato durante i festeggiamenti per il risultato del ballottaggio, ecco le sue prime parole da neo eletto.

Matteo, sei ufficialmente un nuovo consigliere comunale. Che emozione stai provando in questo momento?

“È bellissimo, davvero una grande sorpresa. Sono molto felice e voglio approfittare subito per ringraziare tutti i miei elettori e anche quelli che hanno sostenuto la nostra area in questo ballottaggio.”

Quali saranno i primi temi su cui ti concentrerai nel tuo lavoro in consiglio comunale?

“Ci metteremo subito al lavoro. Ci sono temi molto importanti per Saronno: la sicurezza, i trasporti, ma soprattutto la scuola e le associazioni sportive, che mi stanno particolarmente a cuore.”

Un messaggio per chi vi ha sostenuto?

“Ancora grazie. L’obiettivo ora è portare avanti e chiudere il prima possibile tutti i nostri progetti aperti. Ci aspetta tanto lavoro, ma siamo pronti.”

Allora buon lavoro da domani!

“Grazie ancora, davvero. Ora torno alla festa!”

