SARONNO – È Ilaria Pagani la nuova sindaca della città. Per la prima volta nella storia amministrativa di Saronno, sarà una donna a guidare il Comune: la candidata del centrosinistra ha vinto il ballottaggio con 8.418 voti, pari al 52,61%, superando Rienzo Azzi, espressione del centrodestra unito, che si è fermato a 7.583 voti (47,39%). L’affluenza si è attestata al 53%, un dato superiore rispetto al primo turno, quando si era fermata al 50,4%.

Pagani ha conquistato la fiducia dei saronnesi sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, centrando un risultato che premia il lavoro di squadra e la compattezza ritrovata del centrosinistra dopo un avvio non semplice.

Intervista a caldo – Ilaria Pagani, nuova sindaca di Saronno

Ilaria Pagani, prima sindaca donna della storia di Saronno. Che emozione hai?

“Emozione grande, è stato un percorso difficile, in salita, però ci abbiamo creduto dall’inizio. È stata veramente un’emozione importante.”

Una vittoria che hai definito corale.

“Sì, perché abbiamo lavorato tutti insieme, giorno dopo giorno. È stata una bella vittoria anche per il PD, che dopo anni torna ad avere un ruolo centrale in maggioranza.”

Il centrosinistra ha ritrovato compattezza dopo il primo turno.

“Sì, al secondo turno si è ricompattato e questo era l’obiettivo: direi che stiamo andando bene.”

Da domani municipio a porte aperte?

“Assolutamente sì. Qualcuno mi ha già scritto, sa che ho il telefono acceso: quindi porte aperte e contatti diretti.”

Le priorità per i primi 100 giorni?

“La sicurezza, è un tema sentito. Non solo interventi della polizia locale, ma anche prevenzione a lungo termine. E poi il PGT, il progetto Isotta, e il coinvolgimento delle realtà del territorio. La partecipazione deve diventare concreta.”

Hai ricevuto tante telefonate, anche da Azzi.

“Sì, ci siamo sentiti, ci risentiremo nei prossimi giorni. Mi ha chiamato anche Augusto Airoldi, ma non ho potuto rispondere perché ero al conteggio. Ora lo richiamerò per ringraziarlo, così come gli altri. È il momento di costruire anche con chi non ha vinto.”

Buon lavoro sindaca!

“Grazie, ci vediamo domani in municipio.”

