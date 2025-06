Città

SARONNO – Una mattinata carica di emozione, simboli e concretezza ha segnato il debutto ufficiale di Ilaria Pagani come nuova sindaca di Saronno. Il primo atto è stato il passaggio di consegne con il vice commissario Federica Crupi, seguito dalla proclamazione ufficiale, che ha visto Pagani indossare per la prima volta la fascia tricolore da prima cittadina.

Poi, con passo deciso e un look in linea con i colori della sua campagna elettorale – con una camicia dello stesso verde che si ricorreva sui suoi manifesti – la nuova sindaca ha varcato la soglia del municipio. E lo ha fatto mantenendo la promessa lanciata durante la campagna elettorale: ha spalancato la porta dell’ufficio del sindaco, un gesto simbolico che vuole rappresentare trasparenza e apertura verso la città.

A darle il benvenuto i dipendenti comunali e i collaboratori, che conosce bene per via del precedente incarico da assessore ai servizi sociali nell’amministrazione Airoldi. Tanti sorrisi, strette di mano e qualche emozione.

Un momento speciale è stato quello del mazzo di fiori donato da Mauro Lattuada, consigliere comunale riconfermato, legato da un nastro biancoceleste: un omaggio “saronnese” che ha aggiunto un tocco affettuoso a una giornata già ricca di significato.

Con 8.418 voti pari al 52,61%, Ilaria Pagani ha vinto il ballottaggio superando Rienzo Azzi, fermo a 7.583 voti (47,39%). Sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, è la prima donna sindaca nella storia della città.

Per lei, il lavoro è già iniziato. E la porta, come promesso, è rimasta aperta.

