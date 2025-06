Città

SARONNO – Lucy Sasso, consigliera comunale riconfermata nel Pd, ha seguito passo dopo passo la campagna elettorale che ha portato alla storica elezione della prima sindaca donna di Saronno. A caldo, non nasconde l’emozione e sottolinea il contributo determinante dei più giovani.

Consigliera Sasso, qual è il sentimento più forte in questo momento?

“Orgoglio, soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto pancia a terra. Sono fiera del gruppo di giovani che ha operato in modo trasversale in tutta la coalizione, ascoltando le persone. Questo approccio ci ha premiato.”

Ripensando a quel consiglio comunale di San Valentino con le dimissioni in blocco, se lo sarebbe aspettato questo epilogo?

“Chi mi conosce sa che sono pessimista di natura, quindi mi preparo sempre al peggio. Ma non ho mai dubitato dell’impegno che ci abbiamo messo. Non abbiamo mollato un secondo.”

Ora finita la festa, si torna subito al lavoro. Quali saranno le sue priorità?

“Per me sarà fondamentale portare avanti i valori della nostra campagna: non lasciare indietro nessuno e affrontare il tema della sicurezza in modo serio, basandoci sui dati e cercando soluzioni reali per la città.”

Come veterana del gruppo consiliare, sente una responsabilità maggiore?

“Certamente. Voglio mettere la mia esperienza a disposizione della squadra per rafforzare il lavoro comune. È il momento di essere concreti e vicini alle cittadine e ai cittadini.”

