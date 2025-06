Varesotto

VARESE – Un impegno condiviso per rafforzare la sicurezza nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle fermate del trasporto pubblico: domani, mercoledì 11 giugno alle 15, in Prefettura a Varese, si terrà la sottoscrizione dell’Accordo per la promozione della sicurezza integrata.

Il documento sarà firmato dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, dai rappresentanti di Rfi, Ferrovie Nord, Trenord, dall’Agenzia Tpl del bacino Como-Lecco-Varese e dai Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, oltre agli altri Comuni della provincia aderenti.

Obiettivo dell’intesa è quello di intensificare i controlli nelle aree limitrofe a stazioni e fermate del trasporto pubblico, contrastando atti vandalici, situazioni di degrado e l’esercizio abusivo dell’attività di taxi. L’accordo prevede l’avvio di servizi specifici sul territorio, attraverso un coordinamento multilivello tra enti locali, forze dell’ordine e gestori dei servizi di trasporto.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla prevenzione di comportamenti che generano insicurezza nella popolazione, con interventi mirati nelle aree sensibili delle città coinvolte. Si tratta di un passo importante verso una mobilità più sicura e un presidio più attento degli spazi pubblici urbani.

