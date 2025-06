Solaro

SOLARO – Il “Silent book club” è l’appuntamento pensato per ragazzi e adulti che desiderano ritagliarsi un momento tranquillo in compagnia dei propri libri: l’appuntamento è per sabato 14 giugno alle 15.30 nella biblioteca civica di Solaro.

L’iniziativa, curata dal gruppo di lettura “Leggimondo” con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del comune di Solaro e Csbno, si tratta di un momento di lettura silenziosa, ma in compagnia: i partecipanti potranno portare da casa il libro che stanno leggendo oppure a sceglierne uno tra quelli disponibili in biblioteca. Un dettaglio curioso e accogliente: è consigliato portare anche la propria tazza preferita, per rendere l’esperienza ancora più personale e piacevole.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonicamente al numero 0296984399.

(foto archivio)

