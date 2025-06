news

SumUp introduce in Italia Cassa Fiscale Online, un servizio di fiscalizzazione cloud che, primo nel suo genere, consente un’integrazione diretta e automatica tra POS e registratori di cassa telematici. Già disponibile per tutti i clienti sull’app dei dispositivi SumUp attualmente in vendita sul sito e presso i principali punti vendita di elettronica di consumo, la Cassa Fiscale Online di SumUp è la prima e unica soluzione fiscale cloud all-in-one sul mercato italiano che consente di gestire pagamenti, fiscalizzazione e funzionalità bancarie in un unico luogo (l’app SumUp), inviando automaticamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi sia dei pagamenti in contanti, sia di quelli cashless. Tutto ciò avviene senza costi aggiuntivi, semplificando la contabilità e risparmiando sull’acquisto, la manutenzione e la certificazione di una stampante fiscale, che possono incidere significativamente sui costi dell’esercizio.

L’adozione della nuova soluzione SumUp accompagna, inoltre, gli esercenti nel processo di adeguamento alla nuova normativa che, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, impone un nuovo obbligo per commercianti e professionisti accanto a quello vigente di invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate: a partire dal 1° gennaio 2026, infatti, tutti gli esercenti che emettono scontrini fiscali e accettano pagamenti elettronici dovranno collegare i POS con i registratori di cassa telematici.

“Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano per i merchant una sfida importante, ma anche l’opportunità per innovarsi: SumUp li supporta in questo passaggio, offrendo strumenti semplici, accessibili e pronti all’uso. Con l’introduzione del servizio di fiscalizzazione su cloud diamo agli esercenti che utilizzano solo i POS o le soluzioni Tap to Pay la possibilità di gestire l’intero processo fiscale direttamente dallo smartphone o dal lettore di carte: Cassa Fiscale Online è una risposta concreta ai nuovi obblighi normativi, ma, soprattutto, un passo avanti verso una gestione contabile più snella, trasparente e alla portata di tutti, senza costi aggiuntivi” dichiara Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Questa innovazione rientra nella visione più ampia di SumUp: democratizzare l’accesso alla tecnologia, permettendo anche ai piccoli imprenditori di affrontare con serenità le evoluzioni normative e concentrarsi sullo sviluppo della propria attività”.

Dalla stampante fiscale all’app, la fiscalizzazione cloud di SumUp – SumUp si propone come partner strategico per gli esercenti annunciando l’arrivo di Cassa Fiscale Online, una soluzione che rivoluziona la gestione fiscale tramite la fiscalizzazione su cloud. Già oggi i dispositivi SumUp integrano gratuitamente funzionalità conformi alla normativa fiscale vigente e ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026. Gli esercenti potranno gestire le operazioni di cassa e trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate direttamente dall’app SumUp, che si trasforma in un registratore di cassa digitale, o dal POS, senza bisogno di acquistare un registratore di cassa e una stampante fiscale, né di affrontare i relativi costi di certificazione e manutenzione. Si tratta di un cambiamento pensato per semplificare il lavoro quotidiano degli esercenti, in particolare nei negozi, nei bar e nei ristoranti dove velocità e praticità sono fondamentali, degli artigiani e dei professionisti, offrendo una gestione contabile più fluida e trasparente.

Chi è SumUp

SumUp è l’azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia finanziaria, con l’obiettivo di democratizzare il settore dei pagamenti digitali per i piccoli commercianti. Fondata nel 2012, SumUp è il partner finanziario di oltre 4 milioni di esercenti in 36 mercati nel mondo, aiutandoli ad avviare, gestire e far crescere la loro attività. Attraverso la sua Super App, SumUp offre ai commercianti un conto e una carta aziendale gratuiti, un negozio online e una soluzione di fatturazione, oltre a pagamenti di persona e a distanza perfettamente integrati con i terminali per carte e i registratori di cassa SumUp. Con l’intento di valorizzare il proprio successo per rendere il mondo un posto migliore, SumUp si è impegnata a donare l’1% del proprio fatturato a sostegno di cause ambientali e supporta progetti educativi e imprenditoriali a livello globale. Nel 2023 la società è stata riconosciuta come Top Global Employer per la comunità LGBTQ+ dallo Stonewall Workplace Equality Index. Per maggiori informazioni, visita il sito web.