TRADATE – Intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri in via Massimo D’Azeglio a Tradate, dove un uomo di 54 anni è caduto mentre era in sella alla propria bicicletta.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22.55. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa della delegazione di Varese, il cui equipaggio ha prestato le prime cure al ferito in questo sinistro. Le sue condizioni sono comunque risultate, fortunatamente, non gravi: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate, dove è stato medicato. Le condizioni del paziente, dunque, non sono apparse allarmanti.

(foto archivio: una immagine dell’ospedale di Tradate, importante presidio sanitario sul territorio locale)

10062025