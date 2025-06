iltra2

TRADATE – Giornata movimentata quella di ieri a Tradate dove si sono verificati due incidenti stradali nel giro di poche ore. In entrambi i casi i feriti sono stati trasportati in ospedale, comunque senza gravi conseguenze.

Il primo episodio è avvenuto in via Bruno Passerini alle 9.40 del mattino, dove una donna di 48 anni è stata investita mentre si trovava a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza, che ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni della donna non sono apparse serie.

Il secondo incidente si è verificato in serata, attorno alle 23, in via Massimo D’Azeglio. A farne le spese un uomo di 54 anni, caduto dalla bicicletta mentre percorreva la strada. Anche in questo caso è intervenuto un mezzo della Croce rossa di Varese, che ha accompagnato il ferito in codice verde all’ospedale di Tradate. Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla sede Areu, che gestisce le emergenze sul territorio lombardo. Saranno ora le autorità competenti a ricostruire con esattezza le dinamiche.

10062025