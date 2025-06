Città

Una storia saronnese, che inizia nel 1879. Qualche mese dopo l’inaugurazione della ferrovia Milano-Saronno, si costituì nella nostra città un comitato per la costruzione di una linea tramviaria per Como, l’iniziativa arrivava dai saronnesi Giulio Zerbi, Giacinto Lazzaroni, Angelo Minoretti (“oriundo” cogliatese) e dal banchiere Felice Rodriguez. Il Rodriguez, nel decennio successivo, fu protagonista della scena imprenditoriale saronnese, tramite la banca privata aperta con il socio Tito Torri: a lui fece riferimento la ditta Lazzaroni per ottenere i finanziamenti necessari per la costruzione dello stabilimento di Via Carcano (1888), sempre il Rodriguez fu tra i fautori dell’approdo a Saronno, nella “sfida“ contro Busto Arsizio, della filiale italiana della tedesca Maschinen-Fabrik (attuale area ex Cemsa-Isotta Fraschini). Fu inoltre tra i promotori-finanziatori della linea ferroviaria privata Novara-Seregno, che a Saronno affiancò una piccola stazione a quella di Ferrovie Nord, dedicata alle linee per Milano e Varese. Nei primi anni del decennio successivo, il fallimento della banca privata di proprietà e alcune disavventure processuali determinarono l’uscita di scena del Rodriguez.

Torniamo alla tramvia per Como: “Tale comitato, pur mantenendo il massimo appoggio morale, lasciava la somma delle cose ai nominati promotori, i quali a loro spese studiarono il progetto dal lato economico e tecnico, ottennero le concessioni dalla Provincia e Comuni interessati, superando nel campo pratico serissime opposizioni ed effettuando del proprio gli ingenti depositi richiesti e cauzione”. Venne quindi sciolto il comitato e fu costituita, il 6 agosto del 1879, la “Società Anonima del Tramway Como-Fino-Saronno-Fino-S. Pietro Martire”. Il progetto della nuova linea tramviaria fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 15 novembre. Esso fu redatto dall’ing. Minoretti, anche se, per dovere di cronaca, bisogna dire che alcune fonti indicano, quale progettista, l’ing. Enrico Manara. Non essendo stata ottenuta la “dichiarazione di pubblica utilità” dell’opera, “si eseguì l’acquisto dei fondi subendo talvolta il capriccio del proprietario”. I lavori comunque ebbero inizio in tempi rapidi, nel mese di settembre del 1880 la linea era pressoché terminata fino a Camerlata. Si procedette quindi con l’inaugurazione del primo tronco da Saronno a Camerlata (8 ottobre 1880), qualche mese dopo fu completata la linea fino a Como Lago: “La nuova linea ci dà uno spettacolo anche più bizzarro: fuori di Camerlata, il treno penetra né sobborghi di Como, e traversa la città per la lunghezza di due chilometri circa, scendendo fino alla riva del lago, a pochi passi dal punto di approdo dei piroscafi”. Non deve trarre in inganno il termine “treno”: si trattava in realtà di una “ferrovia economica”, ramo secondario della rete ferroviaria principale nazionale, per questioni meramente burocratiche si decisa per il declassamento quale “tramvia” o “trenovia”. A Saronno la nuova “tramvia”, esercita con locomotive a vapore, si innestava con la ferrovia Saronno-Milano, nei pressi della stazione cittadina, tramite appositi binari di allacciamento. Fu collocata una piattaforma girevole, del diametro di quattro metri, per consentire il cambio di direzione delle macchine motrici. Furono inoltre costruiti due fabbricati, contenenti una rimessa per cinque locomotive e diciotto vetture, un’officina di riparazioni, un magazzino per il carbone e due uffici, Inoltre furono edificati un rifornitore e un serbatoio della capacità di duecento metri cubi d’acqua, utile anche per la pulizia delle caldaie e delle vetture, oltre che come misura antincendio. La protezione delle strade e dei fondi confinanti con la linea tramviaria era garantita da siepi di biancospino.

Nel 1888 la concessione tramviaria passò alle Ferrovie Nord, le quali, nel 1898, dopo lavori di sistemazione ed adeguamento, trasformarono la tramvia originaria in una vera e propria “ferrovia”, la linea che oggi da Saronno raggiunge Como Lago, transitando per Grandate. Attorno al 1910, in concomitanza dei lavori di ampliamento delle officine e dei depositi di Ferrovie Nord, si scelse di allontanare i binari da e per Como dall’abitato saronnese: il sedime dismesso della vecchia tramvia del 1880 divenne…l’attuale Viale Prealpi.

Alessandro Merlotti

Bibliografia/Fonti:

– Angelo Minoretti, Relazione sulla tramvia Como – Fino – Saronno, in “Il Politecnico. Giornale dell’Ingegnere Architetto Civile ed Industriale“, vol. XXX, 1882, pp. 5 – 19;

– “Tramway Saronno-Fino-Como”, in “Corriere della Sera”, 4 aprile 1881, p. 2;

– “Saronno – La Saronno-Como”, in “La Regione Lombarda, 4 agosto 1895, p.2;

– “Difficoltà eliminate”, in “La Regione Lombarda, 1 dicembre 1895, p.2;

– “Finalmente!”, in “La Regione Lombarda, 13 dicembre 1896, p.2;

– “Il tramway Saronno-Grandate mutato in ferrovia”, in “Cronaca Prealpina”, 10 dicembre 1896, p.2;

– Archivio Storico del comune di Saronno;

– Archivio Brebbia Saronno.

Immagini:

– Angelo Minoretti, Relazione sulla tramvia Como – Fino – Saronno, in “Il Politecnico. Giornale dell’Ingegnere Architetto Civile ed Industriale“, vol. XXX, 1882, pp. 5 – 19;

– Foto Angelo Minoretti: collezione privata;

– Archivio Storico del comune di Saronno.

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.