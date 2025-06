iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri lungo la ex statale Varesina, nel tratto che prende il nome di via Cesare Battisti a Castiglione Olona, dove un motociclista di 50 anni è rimasto seriamente ferito.

L’allarme è scattato attorno alle 14.45. Secondo le prime informazioni fornite da Areu, il centro di coordinamento per le emergenze sanitarie. l’uomo sarebbe caduto dalla moto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che dopo le prime valutazioni hanno disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale: il centauro ha riportato traumi gravi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, giunti sul luogo dell’incidente per effettuare gli accertamenti del caso.

