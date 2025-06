iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una serata di musica, emozioni e grande partecipazione quella andata in scena domenica 8 giugno al Castello di Monteruzzo, dove si è tenuto il concerto celebrativo del Corpo Filarmonico “Santa Cecilia” in occasione del 145° anniversario dalla sua fondazione.

Un traguardo importante per la storica formazione castiglionese, che affonda le radici in una tradizione lunga quasi un secolo e mezzo, fatta di impegno, dedizione e amore per la musica.

Sul palco un’ensemble di grande impatto: circa ottanta musicisti, tra allievi, insegnanti e membri della Filarmonica, affiancati per l’occasione dagli allievi e dai docenti dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicòra”. Sotto la direzione del maestro Luca Volonté, le due realtà musicali hanno formato un’unica, imponente orchestra sinfonica, capace di offrire una performance intensa e coinvolgente.

Ogni brano eseguito ha raccontato una storia fatta di passione e collaborazione, emozionando il pubblico accorso numeroso e attento. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti i musicisti, i giovani allievi, gli insegnanti, i collaboratori e il pubblico, sottolineando l’importanza culturale e sociale di una realtà che continua a essere un punto di riferimento per la comunità.

