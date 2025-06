Cronaca

SARONNO – È tornata, puntuale come ogni anno dopo il ballottaggio, la canzone-sfottò dedicata al candidato sconfitto: stavolta tocca a Rienzo Azzi. Il brano, ormai diventato una sorta di tradizione goliardica della politica saronnese, è stato svelato per la prima volta durante la festa in piazza Libertà organizzata per celebrare l’elezione a sindaca di Ilaria Pagani. Ora, sta circolando anche sui social, in particolare su Instagram, dove è stato condiviso dall’autore Omar Stellacci.

L’ironia gioca con le rime e le assonanze del cognome “Azzi”, senza risparmiare qualche stoccata anche all’ex sindaco Augusto Airoldi, escluso dal ballottaggio. Il testo, come nelle edizioni precedenti, mescola episodi noti della recente cronaca politica saronnese a battute taglienti, il tutto accompagnato da una melodia orecchiabile e facilmente memorizzabile.

Come sempre accattivante anche il video visibile anche online, che accompagna la canzone con una sequenza di immagini ironiche e riferimenti visivi alle rime del testo: da “palazzi” a “Materazzi”, da “pupazzi” a “razzi”, fino ad arrivare a Tafazzi, il celebre personaggio comico. Un montaggio che gioca su doppi sensi e assonanze, rafforzando l’effetto comico della canzone e confermando lo stile goliardico di questa particolare tradizione politica saronnese.

Un mix tra satira politica e folklore locale che, nel rispetto della tradizione, continua a far sorridere elettori e candidati.

