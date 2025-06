Saronnese

CISLAGO – La resistenza a Cislago e nel saronnese attraverso le pagine dello storico saronnese Giuseppe Nigro. Si tratta dell’evento di Cislago in comune che si terrà giovedì 12 giugno, alle 21, nella sala convegni di villa Isacchi, a Cislago: la presentazione del libro “Fuori dall’officina. La resistenza nel Saronnese” dello storico saronnese Giuseppe Nigro.

Un evento che vuole ricostruire le storie partigiane all’interno delle fabbriche del saronnese, con un focus sulla vita dei lavoratori e degli operai che hanno vissuto gli anni della guerra. La storia di una comunità e della resistenza alla dittatura fascista. L’evento è organizzato da Cislago in comune, con il patrocinio del comune di Cislago e in collaborazione con Anpi Saronno.

L’evento si inserisce in un programma più ampio di riflessione e memoria dedicato all’ottantesimo anniversario della Liberazione, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di impegno civile e conoscenza storica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09