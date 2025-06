Comasco

COMASCO – Nelle scorese ore la polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un 17enne residente in provincia di Como, cittadino italiano di origine turca, accusato di essere il promotore di un gruppo online di estrema destra dedito alla propaganda neonazista e all’istigazione all’odio razziale. Il ragazzo non potrà accedere al web per due mesi, come disposto dal gip del tribunale per i minorenni di Milano.

Le indagini, coordinate dalla procura minorile milanese, sono state condotte dalla digos di Milano e Como, in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione. Secondo gli investigatori, il minorenne gestiva un gruppo social dove promuoveva contenuti xenofobi, antisemiti e fascisti, incitando alla creazione di un movimento antisistema, alla raccolta fondi per armi e all’organizzazione di “spedizioni punitive”.

In contemporanea all’esecuzione del provvedimento, sono state effettuate due perquisizioni: una in Friuli Venezia Giulia, dove è stato identificato un altro minorenne del gruppo, e una nel Comasco, nei confronti di un giovane sospettato di possedere armi da fuoco. Alcuni maggiorenni legati al sodalizio erano già noti per reati analoghi.

11062025