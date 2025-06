SOLARO – Si è conclusa nel weekend con grande partecipazione e tanto entusiasmo la festa “Sapori di Sardegna”, che ha trasformato Solaro in un angolo dell’isola, tra convivialità, cultura e autentiche tradizioni enogastronomiche.

L’iniziativa, promossa dal Circolo sardo Deledda, ha visto un’affluenza importante di cittadini e curiosi, attratti dai profumi e dai sapori della Sardegna. Molto apprezzata la proposta gastronomica: dalla porchetta ai formaggi tipici, dal pane carasau ai dolci tradizionali, accompagnati da vini e liquori che hanno saputo evocare l’identità forte e genuina della terra sarda.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di incontro tra generazioni, accomunate dall’interesse per le radici e il piacere dello stare insieme.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: i cittadini di Solaro, i partecipanti, i volontari, i tesserati e tutto il direttivo del Circolo. In particolare, un grazie speciale è andato al presidente Enzo Meloni, figura di riferimento appassionata e sempre presente, che ha guidato l’organizzazione con impegno e dedizione.

