SARONNO – “Azione conquista un importante risultato alle elezioni amministrative di Saronno: con l’elezione di Silvio Barosso in Consiglio Comunale in quota alla lista civica “Insieme per Crescere” e il successo della coalizione a sostegno della Sindaca Ilaria Pagani, il partito in città inaugura una nuova fase del suo impegno per la città”.

Inizia così la nota con cui Azione fa il punto al termine della tornata elettorale: “Sembrava una missione impossibile per una lista giovane e ancora poco conosciuta come la nostra – dichiara Barosso – ma grazie all’impegno di tutti, oggi possiamo portare in Consiglio la nostra visione di buona politica.”

Il risultato premia il lavoro portato avanti negli anni da Saronno in Azione e, in questa campagna elettorale, dalla Lista Civica Insieme per Crescere, e dimostra come credibilità, spirito di squadra e coerenza possano fare la differenza, anche in una campagna elettorale partita in salita.

“Un grande risultato costruito con coraggio e determinazione – commenta Franco Binaghi, segretario provinciale di Azione – che segna un passo avanti per tutta la nostra comunità politica.”

Soddisfazione anche da parte del rappresentante di Azione a livello locale: “Siamo emozionati, ma il nostro obiettivo ora è uno solo – afferma il segretario cittadino, Francesco Ricca – dare concretezza al programma presentato ai cittadini, lavorando con umiltà, serietà e passione su temi centrali come sicurezza, scuola, trasporti e sport, per fare, nel nostro piccolo, la differenza nella vita quotidiana dei nostri concittadini.”

Con questa tornata elettorale, Azione rafforza la sua presenza nei territori, non solo a Saronno, ma anche a Cernusco sul Naviglio. Siamo pronti a contribuire in modo costruttivo allo sviluppo delle città e della nostra Regione.

