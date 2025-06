Politica

SARONNO – “Il ballottaggio ha segnato un passaggio chiaro: Saronno volta pagina. A Ilaria Pagani, nuova sindaca, rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio che sappia valorizzare la centralità della città e guidarla con visione, impegno e ascolto”.

Inizia così la nota con cui Patto per il Nord commenta l’esito della tornata elettorale di Saronno.

“Come Patto per il Nord, lo avevamo detto con chiarezza: non saremmo stati riempilista per nessuno. La nostra coerenza è stata una scelta di metodo e di merito: crediamo che il contributo di chi vive e rappresenta i territori ogni giorno abbia un valore irrinunciabile. E quando si ignorano le realtà che portano competenza, radicamento e serietà, i cittadini scelgono altro. E i cittadini hanno ragione”

E la nota firmata la Lisa Molteni prosegue: “Il dato politico è netto: il centrodestra perde perché ha perso contatto con la realtà locale. Non bastano i simboli per vincere, servono visione, ascolto, e senso del tempo presente. Chi ha trattato con sufficienza strumenti di partecipazione popolare come il recente referendum, ha dato un segnale sbagliato proprio a quei cittadini che oggi chiedono maggiore protagonismo.

Saronno è un nodo vitale del Nord, snodo economico, culturale e territoriale. Merita una guida che sappia valorizzarne ruolo e prospettiva. Per questo motivo auspichiamo che la nuova amministrazione dia voce e spazio a tutte le istanze civiche che operano con serietà sul territorio”.

E arriva anche due importanti aperture: “Il Patto per il Nord – Direttivo provinciale di Varese e il suo segretario, Lisa Molteni, confermano la disponibilità a un incontro istituzionale con la sindaca Ilaria Pagani, non appena possibile, per un confronto aperto e costruttivo. Inoltre, in un’ottica di responsabilità verso i cittadini, ci rendiamo disponibili al confronto anche con il candidato del centrodestra Azzi, per valutare insieme modalità e tempi utili alla costruzione di un’alternativa seria, credibile e finalmente radicata. Non per interessi di parte, ma per il futuro di Saronno, della Lombardia e di un Nord che oggi chiede rappresentanza e attenzione”.

A chiudere la nota le parole di Paolo Grimoldi, segretario federale del Patto per il Nord: “Questo voto dimostra che i territori non sono più disposti ad accettare scelte imposte. Serve una forza nuova, che parli il linguaggio della concretezza e dell’autonomia. Patto per il Nord continuerà a lavorare per costruire, dal basso, una classe dirigente capace di rispondere davvero ai bisogni del Nord”.

