Comasco

COMASCO – Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Como ha disposto, nell’ambito di un interventi anticontraffazione e per la “sicurezza prodotti”, l’intensificazione dei controlli relativi alla commercializzazione dei prodotti di uso comune potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei consumatori, all’esito dei quali sono stati sottoposti a sequestro 425 confezioni di mattoncini da gioco compatibili con i famosi LEGO®.

Più in particolare, a seguito dell’attività di costante monitoraggio delle attività economiche presenti nel proprio territorio di competenza, i finanzieri della Compagnia di Erba hanno proceduto al controllo di cinque attività commerciali, operanti tra Erba e Cantù, di cui quattro gestite da cittadini di origine cinese ed una gestita da cittadini italiani, che hanno consentito di sottoporre a sequestrato le confezioni di mattoncini da gioco, compatibili con i famosi LEGO® (in alcuni casi era stata apposta sulle confezioni un’etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione “Lego”), messi in vendita in violazione delle norme poste a tutela dei brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale. I “falsi” Lego, che hanno un costo pari a meno della metà degli originali, sono totalmente compatibili con gli originali in modo tale da indurre in errore il consumatore. Il disegno del mattoncino da gioco, famoso nel mondo, è registrato e tutelato all’interno dell’Unione europea.

Per questi motivi, i rappresentanti legali delle imprese controllate sono stati denunciati a piede libero, contestando loro il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

(foto: il materiale sequestrato)

11062025