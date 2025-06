Groane

CERIANO LAGHETTO – Un’occasione per informarsi e fare la differenza: in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, sabato 14 giugno dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Diaz sarà allestito un banchetto informativo aperto a tutta la comunità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto e Avis comunale Cogliate, con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione e favorire nuove iscrizioni al registro dei donatori.

Durante la mattinata, volontari e rappresentanti dell’associazione saranno a disposizione per rispondere a domande, distribuire materiale informativo e guidare chi lo desidera nell’iscrizione all’Avis. Il banchetto vuole essere un punto di incontro e confronto per chi è già donatore, ma anche per chi sta valutando di compiere questo gesto di solidarietà.

Donare il sangue è un atto semplice, ma di grande valore. Ogni donazione può contribuire a salvare vite, garantire scorte sicure negli ospedali e sostenere chi affronta situazioni di emergenza sanitaria. Sensibilizzare alla donazione significa investire nel benessere collettivo e rafforzare la rete di aiuto reciproco all’interno della comunità.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, anche a chi vuole semplicemente saperne di più sul mondo della donazione. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al banchetto Avis in piazza Diaz nella mattinata di sabato 14 giugno.

