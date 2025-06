Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 giugno, i lettori hanno seguito gli aggiornamenti sull’omicidio in Cassina Ferrara, le prime dichiarazioni della neosindaca Ilaria Pagani e il cordoglio per la scomparsa di Renato Agostinone.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Cassina Ferrara: secondo le prime ricostruzioni non si tratterebbe di un delitto premeditato, ma resta da chiarire il movente alla base dell’aggressione.

Rienzo Azzi, candidato al ballottaggio, ha commentato il risultato elettorale evidenziando la crescita dei voti ricevuti e una città divisa, con uno sguardo già rivolto al futuro.

Ilaria Pagani, prima sindaca donna di Saronno, ha rilasciato la sua prima intervista sottolineando il carattere corale della vittoria e l’intenzione di lavorare con ascolto e apertura.

Il primo giorno da sindaca di Ilaria Pagani si è aperto con la fascia tricolore, i fiori portati dai cittadini e la porta del Comune simbolicamente aperta per tutti.

Lutto a Saronno per la morte di Renato Agostinone, figura storica del baseball locale e volontario molto stimato, il cui impegno ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Electrolux conferma il mantenimento degli stabilimenti, incluso quello di Solaro, ma i sindacati sottolineano che la crisi resta aperta e chiedono un piano concreto per il rilancio.

