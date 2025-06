Cronaca

LIMBIATE – Due distinti incidenti col monopattino si sono verificati nella giornata di ieri a Limbiate. Tre le persone coinvolte, tutte di sesso femminile, tra cui due minorenni. In entrambi i casi sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale.

Il primo episodio si è verificato attorno alle 13.30 in via Padova, dove sono rimaste coinvolte una ragazza di 17 anni e una donna di 40. L’intervento di un’ambulanza ha permesso di accertare che nessuna delle due necessitava del trasporto in ospedale.

Il secondo incidente è avvenuto alle 15.50 in via Roma 12, dove una ragazza di 17 anni è rimasta ferita mentre si trovava sul mezzo elettrico. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale di Desio, ha riportato alcune lesioni ma non è apparsa in pericolo. In entrambi i casi sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Limbiate; gli agenti hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio: pattuglia della polizia locale di Limbiate)

