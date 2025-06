Calcio

MISINTO – Il Cgds Calcio Misinto riparte da Mario Basilico. La società ha ufficializzato la conferma del tecnico alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione, dopo il buon cammino compiuto nell’ultimo campionato di Terza categoria, culminato con la partecipazione ai playoff.

Una fiducia rinnovata che testimonia la volontà del club di dare continuità al lavoro avviato, puntando ancora su Basilico per affrontare le nuove sfide sportive. La società ha salutato la conferma del mister con un messaggio semplice ma chiaro: “Buon lavoro mister”.

L’obiettivo ora è costruire una squadra competitiva per la nuova stagione, con l’ambizione di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

11062025