Cronaca

MISINTO – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno, in via Europa a Misinto, lungo il rettilineo che collega il paese a Lazzate, nei pressi del cimitero. Una moto si è scontrata con un furgone poco dopo le 15.30.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 18 anni, finito a terra vicino al cordolo del marciapiede. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa Alte Groane di Misinto e dell’automedica.

Dopo le prime cure, il giovane è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Le sue condizioni, inizialmente gravi, sono migliorate durante l’intervento dei soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

(foto archivio)

11062025