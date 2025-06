Lazzate

LAZZATE – Un riconoscimento per Irene Barilla e Edoardo Zambotti, i due bagnini che, lo scorso 28 luglio 2024, si sono precipitati in acqua per soccorrere un bimbo di cinque anni, residente a Lomazzo con i genitori e la sorella.

La tragedia dello scorso anno si è tenuta nella piscina di Cermenate: il bambino stava giocando sugli scivoli della piscina esterna, quando, improvvisamente, si è accasciato in acqua per poi non riemergere. Irene Barilla e Edoardo Zambotti si sono tuffati immediatamente e hanno portato il piccolo fuori dall’acqua e hanno subito praticato le manovre di primo soccorso, per poi lasciare il piccolo all’equipe medica. Due giorni dopo si sarebbe spento all’ospedale di Bergamo.

A quasi un anno di distanza dai fatti, la gratitudine nei confronti dei due bagnini non si è ancora spenta: lo scorso 2 giugno, a Cermenate, sono stati premiati in occasione della Festa della Repubblica dal sindaco della città, Luciano Pizzutto, con un riconoscimento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09