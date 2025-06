Città

SARONNO – “Il teatro è un luogo di tutti e per tutti, uno spazio di riflessioni, di pensieri, dubbi, risate e commozione”. Così Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, apre la sua lettera rivolta alla città per invitare la comunità alla presentazione della nuova stagione teatrale, in programma domani giovedì 12 giugno alle 18 nel giardino del teatro, al Bar Galli.

Chiodi traccia un bilancio positivo dei due anni appena conclusi: “Siamo alla fine di questa mia seconda stagione di direzione artistica, due anni intensi e complessi che, grazie al lavoro, si sono svolti mirando a una proposta culturale importante e sicuramente al rilancio anche organizzativo ed economico”.

Non mancano i ringraziamenti, a partire dal pubblico: “Voglio ringraziare tutti, uno per uno, per i messaggi di affetto e stima che sono arrivati al teatro”. E prosegue: “Ringrazio l’amministrazione comunale uscente e la dirigenza della cultura, con cui la sinergia aumenta giorno dopo giorno, anche nella condivisione di progetti importanti che meritano di crescere”.

Chiodi annuncia anche il titolo della nuova stagione, “Riflessioni”, che raccoglie il testimone dopo “Nuovi Sguardi” e “Immaginazioni”: “Siamo ormai maturi per riflettere e specchiarci insieme nelle grandi storie fatte di autori, attori e registi che daranno vita al prossimo cartellone”.

La lettera si chiude con un invito sentito: “Il teatro della città desidera sempre di più essere un luogo di incontro. Ci auguriamo che la prossima stagione sia ancora di più un’occasione per incontrarci a teatro. Vi aspettiamo giovedì 12 giugno”.

