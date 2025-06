Cronaca

SARONNO – Potrebbe esserci una macchia d’olio o comunque una sostanza viscosa sull’asfalto all’origine della caduta avvenuta stamattina in via Varese, all’altezza del civico 32. L’incidente è avvenuto alle 7.52 e ha coinvolto un ragazzo di 19 anni in sella alla sua bicicletta.

Il giovane, che stava percorrendo la strada in direzione del centro cittadino, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la scena e hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, che presentava alcune escoriazioni e contusioni anche al mento. Le sue condizioni sono state classificate in codice verde.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per ulteriori accertamenti, con arrivo al pronto soccorso alle 8.29.

A occuparsi dei rilievi del caso è stata la polizia locale di Saronno, che ha effettuato un sopralluogo per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare l’effettiva presenza di sostanze sul manto stradale. Non si esclude che possa essere stata proprio una perdita di olio a causare la scivolata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti