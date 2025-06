Città

SARONNO – Un’occasione quasi rituale torna anche quest’anno: Omar Stellacci ha dedicato la sua “canzone‑sfottò” al candidato sconfitto al ballottaggio. Dalla tradizione consolidata ecco un excursus dei brani del cantautore satirico, con l’ultima novità del 2025.

Stellacci ha inaugurato questa serie con “Ciao Renoldi”, in occasione dell’uscita di scena di Annalisa Renoldi; è seguito “Ciao Porro” per Luciano Porro e “Ciao Marzorati” per Michele Marzorati. Nel 2015 è arrivato “Ciao Licata” e nel 2020 “Ciao Fagioli”, dedicato ad Alessandro Fagioli con un ritornello ammiccante (“Basta fagioli”) ironizza con il celebre piatto.

In questa tornata Stellacci ha aggiunto una nuova hit: “Ciao Azzi”, dedicata a Rienzo Azzi, candidato sconfitto. Con l’ormai collaudato stile musicale e video‑ironia, ogni canzone restituisce con un video un saluto caustico, ma rispettoso, al candidato non eletto.

QUI IL VIDEO SU AZZI

Ciao Fagioli



Ciao Licata



Ciao Porro



Ciao Marzorati



Ciao Renoldi



