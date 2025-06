SARONNO – Traffico paralizzato stamattina, mercoledì 11 giugno, a ridosso del centro cittadino a causa di un investimento avvenuto all’incrocio tra via Manzoni e via Marconi. L’incidente si è verificato poco dopo le 8.30, provocando rallentamenti e deviazioni nella viabilità della zona.

A rimanere ferita una donna di 70 anni, investita mentre attraversava la strada. Subito è scattato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate l’ambulanza della Cri di Saronno e l’automedica.

I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna direttamente sul posto. Le sue condizioni, valutate in codice verde, non sono gravi: è stata accompagnata all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti.

A gestire l’intervento e a rilevare la dinamica dell’accaduto sono stati i carabinieri, che ha coordinato anche il flusso del traffico durante le operazioni di soccorso, particolarmente complicate a quell’ora di punta.

I rilievi raccolti serviranno a chiarire eventuali responsabilità e dinamiche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09