Cronaca

SARONNO – Un messaggio di grande affetto e partecipazione arriva dai residenti della Domus Verde, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla famiglia di Romolo Baldo, l’87enne ucciso lunedì 9 giugno nella sua abitazione di via Pio XI. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità del complesso residenziale dove l’uomo viveva da tempo.

“Con profondo dolore e grande commozione, tutti i residenti della Domus Verde di Saronno si stringono attorno alla famiglia di Romolo Baldo, colpita da questa drammatica tragedia. In questi momenti così drammatici, il silenzioso affetto e la vicinanza umana diventano un faro di speranza e di conforto per chi soffre”

Il testo mette in evidenza la volontà dei vicini di esprimere con discrezione ma con forza il dolore condiviso, sottolineando l’importanza della solidarietà nei momenti di lutto.

“Romolo Baldo, persona stimata e amata da chiunque lo conoscesse, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La sua gentilezza, la sua generosità e il suo sorriso rimarranno per sempre nel ricordo di tutti noi.”

Parole semplici, ma cariche di stima, che restituiscono l’immagine di un uomo rispettato e benvoluto, capace di lasciare un segno nella vita quotidiana della comunità.

‘Ti siamo vicini con tutto il nostro affetto, Romolo – conclude la nota – Il tuo ricordo vivrà in ogni angolo di questo luogo che hai amato”

A firmare il messaggio sono semplicemente i residenti della Domus Verde di Saronno, che hanno voluto rendere omaggio a Romolo Baldo con un gesto collettivo di affetto e memoria, facendo sentire alla sua famiglia che non è sola in questo momento difficile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09