SARONNO – Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del personale ferroviario a partire dalle 3 del mattino di lunedì 16 giugno fino alle 2 di martedì 17 giugno, che potrà provocare variazioni o cancellazioni dei treni in tutta la rete ferroviaria regionale della Lombardia.

Lo sciopero riguarderà il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il collegamento Aeroportuale con Malpensa, con possibili ripercussioni sulla regolarità del servizio per tutta la giornata.

Saranno comunque garantiti i treni inseriti nelle fasce orarie di garanzia, cioè:

dalle 6 alle 9.

dalle 18 alle 21.

Viaggeranno inoltre i treni con partenza dopo le 6 e dopo le 18, a patto che il loro arrivo sia previsto entro le 9 e entro le 21, purché inclusi nell’elenco dei Servizi minimi garantiti.

Servizio sostitutivo per Malpensa

Nel caso di cancellazione dei treni del Malpensa Express o della linea S50 Malpensa–Stabio, saranno attivati bus sostitutivi senza fermate intermedie:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa 1 a Milano;

tra Stabio e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Informazioni e aggiornamenti

Per tutti i dettagli e per consultare l’elenco aggiornato dei treni garantiti, è possibile visitare il sito www.trenord.it o seguire le informazioni in tempo reale tramite l’app Trenord. Si consiglia di prestare attenzione agli annunci sonori in stazione e alle informazioni sui monitor a scorrimento.

Lo sciopero potrebbe causare ritardi e cancellazioni anche al di fuori delle fasce orarie garantite, pertanto si invitano i viaggiatori a pianificare per tempo i propri spostamenti.

