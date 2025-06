Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di commento della tornata elettorale di Tu@Saronno.

“Saronno ha eletto per la prima volta nella storia cittadina la sua prima sindaca: Ilaria Pagani. L’impresa che sembrava ai più impossibile è diventata realtà grazie alla scelta degli elettori saronnesi.

Ilaria Pagani ha vinto, partendo da sfavorita, grazie a una campagna basata sull’ascolto vero, partecipando a innumerevoli incontri, anche piccoli, dimostrando che tutte le voci sono importanti. Ilaria è stata bravissima e instancabile, conquistando i voti uno per uno con la naturalezza di chi sa confrontarsi con le persone, un grande pregio.

Un risultato rivoluzionario che si lascia alle spalle tutta quella vecchia politica che Saronno si è trascinata dietro dai primi anni Duemila e che segna la fine dei personalismi tossici. Un grande grazie va agli attivisti che hanno lavorato instancabilmente per raccontare un’alternativa possibile, presidiando mercati, stazioni, parchi e banchetti nei quartieri, incontrando le persone ovunque si potesse. Tante persone “nuove” alla politica, con una sana voglia di cambiare e d’imparare. Persone che, a partire dai giovani, saranno una risorsa per i cinque anni a venire.

Grazie anche agli elettori che hanno premiato una candidata pacata e disponibile, che non si è vergognata di portarsi gli appunti ai confronti pubblici, dimostrando che il sindaco non deve essere un tuttologo. I saronnesi avevano bisogno di una sindaca che fosse davvero una di loro, e così è stato.

Dopo una serata di festeggiamenti, ora è il momento di lavorare per la città, affrontando criticità come la sicurezza e i campus estivi. Questa è una grande responsabilità che ci siamo presi, con l’obiettivo di portare Saronno verso un futuro migliore. Ilaria ha dimostrato di essere una di noi, capace di unire tutto il centrosinistra e anche di più.

Questo voto rivoluzionario rappresenta una seconda chance per il centrosinistra, un’opportunità che non può essere sprecata. È un’occasione per portare cambiamenti importanti su temi sentiti dai cittadini. Concediamo l’onore delle armi ad Azzi e i suoi per una campagna che è rimasta nei binari del rispetto e della normale dialettica politica.

Saronno ha una grande possibilità per andare finalmente verso un futuro migliore. A noi l’onere e l’onore di fare tutto il possibile perché diventi realtà.

Grazie Ilaria, grazie Saronno.

