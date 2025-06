Sport

MILANO – È stata presentata oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia di Milano la seconda edizione della Coppa del mondo di softball Under 15, in programma dal 27 giugno al 5 luglio. Due le sedi di gara scelte per ospitare l’evento: Caronno Pertusella e Legnano, con i loro impianti considerati tra i più attrezzati a livello nazionale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Marco Riva (Coni Lombardia), Marco Mazzieri, presidente della Federazione italiana baseball softball (Fibs), e Alessandra Metta, capitana della Nazionale italiana under 15. C’erano anche i responsabili della Rheavendors Caronno, Alfonso e Giorgio Turconi.

«Siamo orgogliosi che questo grande evento si svolga in Lombardia – ha dichiarato Picchi – È un’occasione per valorizzare il talento delle giovani atlete e per promuovere lo sport tra le nuove generazioni. La Coppa del Mondo è anche un momento di aggregazione, di passione e di crescita educativa attraverso lo sport».

Saranno dodici le nazionali partecipanti, tra cui Stati Uniti, Giappone, Porto Rico, Messico, Cina Taipei, Canada e naturalmente Italia, pronte a sfidarsi in otto giorni di gare: in programma 50 partite suddivise sui due campi. La cerimonia inaugurale è prevista il 27 giugno a Caronno, mentre la finale per la medaglia d’oro si terrà il 5 luglio.

Durante la presentazione è stato mostrato per la prima volta in sede istituzionale il trofeo ufficiale del Mondiale, alto 43 cm, realizzato in ottone placcato oro 24 carati dalla ditta Fratelli Pazzaglia. Il trofeo è al centro del “Trophy Tour”, che ha preso il via il 31 maggio e proseguirà fino al 22 giugno, toccando numerose realtà sportive giovanili della regione. Il viaggio si concluderà allo Starhotels Grand Milan di Saronno con la “jersey ceremony”, in cui verranno consegnate le maglie ufficiali alle atlete azzurre.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale della Fibs (www.fibs.it), accessibile anche tramite QR code presente nei materiali promozionali diffusi durante il tour del trofeo.

