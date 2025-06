news

Non ha puntato su franchising, né ha cercato distributori all’estero. Armony Floor ha scelto di crescere costruendo tutto in casa: produzione, logistica, selezione dei materiali, assistenza post-vendita. Una scelta radicale, che oggi si traduce in un’offerta coerente e interamente tracciabile, frutto di un sistema produttivo a ciclo chiuso, controllato dalla sede di Coriano, in provincia di Rimini.

Il mercato del parquet è affollato, spesso frammentato tra marchi commerciali e rivenditori che operano come semplici intermediari. Armony Floor ha scelto un approccio opposto: nessun passaggio esterno, nessuna delega.

Ogni tavola in legno – dal rovere europeo al bamboo certificato – viene prodotta seguendo un processo interno che consente di standardizzare i risultati e abbassare i costi. Un equilibrio complesso da raggiungere, ma decisivo per chi cerca qualità continuativa e affidabilità.

Oggi il catalogo Armony Floor conta oltre 60 soluzioni in parquet, suddivise per essenze, finiture e tipologie costruttive. Le richieste maggiori si concentrano su prodotti in rovere naturale, ma crescono anche le domande legate ai legni tropicali e alle varianti più tecniche, come i pavimenti SPC, specifici per ambienti umidi o soggetti a traffico intenso.

L’offerta copre ogni scenario applicativo, dall’abitazione privata agli spazi commerciali, dagli ambienti interni agli esterni. A fianco del parquet tradizionale, infatti, ci sono modelli flottanti, prefinito a incastro, spina ungherese e soluzioni pensate per l’installazione rapida in fase di ristrutturazione. Per gli ambienti outdoor o i bagni, vengono proposte collezioni trattate per resistere a umidità, escursioni termiche e raggi UV, mantenendo l’estetica naturale del legno.

Tutti i materiali impiegati provengono da filiere certificate FSC, e sono trattati con vernici e collanti privi di formaldeide. Ogni prodotto è coperto da una garanzia di 25 anni: una dichiarazione di stabilità tecnica e commerciale che pochi concorrenti sono in grado di replicare con la stessa trasparenza.

Dal punto di vista del servizio, Armony Floor ha affiancato al proprio modello industriale una piattaforma digitale che consente di esplorare il catalogo online, ordinare campioni gratuiti e riceverli entro 48/72 ore.

Il sito, www.pavimentieparquet.com, è progettato per agevolare la valutazione visiva e tattile del materiale prima dell’acquisto. Un passaggio oggi sempre più richiesto, in un mercato in cui l’utente cerca decisioni rapide ma consapevoli.

L’azienda opera anche attraverso una rete di installatori qualificati distribuiti in tutta Italia. I clienti che necessitano di supporto tecnico o posa possono contare su una struttura coordinata centralmente ma operativa su scala locale. La stessa coerenza si ritrova nello showroom fisico di Coriano: un luogo pensato non per vendere, ma per mostrare.

Armony Floor, del resto, ha costruito una reputazione con metodo, proponendo un modello industriale sobrio, interamente italiano, che unisce produzione e servizio in un’unica direzione. E continua a crescere seguendo questa stessa linea, senza cambiare tono.