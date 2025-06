Città

SARONNO – E’ ormai una piacevole tradizione, quella del circuito E…state Correndo. Quattro gare podistiche serali nello spazio di una decina di giorni, disseminate fra le province di Milano e Varese, con una classifica complessiva ma soprattutto con un’atmosfera di festa che passerà da una città all’altra, da una serata all’altra, attraverso quella formula delle kermesse al tramonto che contraddistinguono da sempre il podismo italiano sul far dell’estate.

Il calendario di gare ricalca fedelmente quello dello scorso anno: si comincia martedì 17 giugno con la prima tappa a Nerviano (MI) per l’organizzazione dell’Atletica Nervianese. Altra prova milanese il 19 giugno a Senago, a cura della locale Virtus. Martedì 24 giugno appuntamento a Saronno (VA) con il Gap Saronno che si rimette in giochi a pochi giorni dalla sua acclamatissima 24×1 Ora, Infine tappa conclusiva a Garbagnate Milanese per la prova allestita dall’Azzurra Garbagnate.

Tutte le prove sono su una distanza compresa fra i 5 e i 6 km e tutte prevedono la loro partenza alle ore 20:15. Per aderire al circuito la quota è di 35 euro fino al 17 giugno: chi volesse iscriversi direttamente a Nerviano dovrà versare 40 euro. Resta poi aperta la possibilità di aderire a ogni singola prova al costo d’iscrizione di 12 euro, entrando nella classifica della singola gara e avendo diritto eventualmente alle premiazioni di giornata.

Al termine di ogni tappa verranno premiati i primi 5 assoluti, mentre a fine circuito ci saranno le premiazioni per i primi 3 assoluti, i primi 3 di categoria e le prime 3 società nella classifica a punti. Sarà la maniera migliore per addentrarsi nella stagione più calda.

Per informazioni: https://www.facebook.com/estatecorrendo

