MISINTO – Venerdì 13 giugno alle 19 in piazza Statuto, Misinto entra ufficialmente nel clima della 28^ edizione della Misinto Bierfest, la storica festa in stile bavarese che animerà il paese dal 3 al 19 luglio.

Ad aprire le danze sarà una serata speciale di festa e musica all’aperto, con birra, cibo e il concerto della band “Azione Mutande”, che porterà energia e divertimento nel cuore del paese. Un vero e proprio antipasto della Bierfest, pensato per coinvolgere fin da subito cittadini e visitatori.

Durante la serata saranno distribuiti speciali buoni birra, validi per il brindisi inaugurale di giovedì 3 luglio. Una serata unica che sarà l’occasione per iniziare a gustare il sapore autentico della tradizione tedesca firmata Mönchshof, lo storico birrificio partner della manifestazione.

La serata di venerdì 13 giugno in piazza Statuto prevede anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione della manifestazione con la partecipazione di autorità, rappresentanti istituzionali e organizzatori. Un’occasione per svelare alcune novità in arrivo per l’edizione 2025, che si preannuncia ancora una volta ricca di sorprese e anche di riconferme.

“Siamo pronti a far partire il conto alla rovescia verso quella che sarà una delle edizioni più ricche e coinvolgenti di sempre – ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E-20 e organizzatore dell’evento-. Con la serata dei venerdì 13 giugno vogliamo entrare nel clima Bierfest fatto di convivialità, passione per la buona birra, musica, comunità e divertimento”.

