Calcio

CISLAGO – Cistellum calcio (2′ categoria) annuncia che “la guida tecnica della formazione maggiore per la stagione sportiva 2025-2026 sarà affidata a mister Emiliano Palazzi. Allenatore preparato e motivato, Emiliano porta con sé esperienza, entusiasmo e una visione di calcio in linea con i valori e gli obiettivi della nostra società. A lui va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro per questa nuova avventura.



Proseguono dal Cistellum: “Allo stesso tempo, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a mister Roberto Bellegotti per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati in questo percorso condiviso. Ha saputo guidare la squadra con serietà e spirito di gruppo, contribuendo in modo importante alla crescita del progetto tecnico. A Roberto vanno i nostri più sinceri auguri per le migliori fortune future, dentro e fuori dal campo”.

(foto: mister Emiliano Palazzi, è pronto ad iniziare il proprio percorso con il Cistellum calcio)

12062025