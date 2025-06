ilGro

CERIANO LAGHETTO – Il circolo Partito Democratico delle Alte Groane organizza per venerdì 13 giugno nella sala consiliare di Ceriano Laghetto la presentazione del libro di Ferdinando Larizza “Da grande volevo fare il comunista”.

Larizza, noto sul territorio per il suo Centro Libri Larizza, è grande appassionato di storia e uomo di cultura profonda. L’incontro si terrà alle ore 21.00 con ingresso libero.

Il libro di Larizza racconta un tempo in Italia in cui essere comunista voleva dire far vivere un sogno. Un tempo che non c’è più e un sogno – di libertà, riscatto e giustizia civile – che aveva la forza di modificare la realtà. Poteva per esempio trasformare una casetta di campagna in una scuola per contadini, dove si leggeva ad alta voce Gramsci perché uniti si era più forti che da soli. Raccontando la storia di Ferdinando, della sua famiglia, dei suoi amici, questo libro racconta un’Italia che non c’è più. Non per nostalgia, ma per continuare a far vivere il sogno. La speranza è che qualcuno, tra queste pagine, intraveda l’Italia che poteva essere e che non c’è stata. E poi, volgendo di nuovo lo sguardo al futuro, ricominci a sognare di costruire un’Italia giusta, che non c’è ancora.

La presentazione sarà arricchita dalla lettura di pagine del libro da parte di Veronica Raviotta con una presentazione e conduzione dell’incontro a cura del cogliatese Roberto Capuzzo.