CESANO MADERNO – Nella giornata di ieri Ferrovie Nord, su esplicita richiesta del sindaco di Cesano Maderno, ha installato barriere aggiuntive al passaggio a livello di corso Libertà come ulteriore impedimento all’attraversamento dei binari quando le sbarre sono abbassate. Si tratta di una serie di pannelli in lamiera zincata, orizzontali e verticali, posizionati su entrambi i lati del passaggio a livello: una barriera fisica ed anche un monito per chi si avventura oltre le sbarre trasgredendo alle regole.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Gianpiero Bocca che ha chiesto a Ferrovie Nord Milano di intervenire il più velocemente possibile collocando ulteriori ostacoli all’attraversamento della ferrovia. “Ringrazio Ferrovie Nord Milano per la collaborazione e la disponibilità – dichiara il sindaco Bocca – In attesa del nuovo sovrappasso pedonale, è importante dissuadere in ogni modo dall’attraversamento a sbarre abbassate. Una grave imprudenza, che come purtroppo accaduto, può tradursi in tragedia”. Intanto, completate le fasi amministrative necessarie, nelle prossime settimane sarà consegnato il progetto esecutivo del sovrappasso che scavalcherà la ferrovia consentendo di ovviare alle lunghe attese (finanziato dal Comune con 2,25 milioni di euro): la sua approvazione sarà poi sottoposta alla Giunta Comunale, seguiranno in autunno l’aggiudicazione della gara e intorno a fine anno la partenza di lavori.

Dopo il recente, tragico investimento costato la vita ad una giovane studentessa, Sandra , l’Amministrazione comunale ha ricevuto la prime adesioni alla raccolta firme promossa dalla mamma della ragazza e dai cittadini proprio a supporto della richiesta di barriere e della realizzazione del sovrappasso. “Un gesto che accogliamo con commozione e che ci rafforza nell’impegno per la sicurezza di tutti: un lavoro condiviso con Ferrovie Nord Milano, sfociato nella realizzazione dei pannelli posizionati oggi e nel progetto della futura passerella – rimarcano dal Comune – Sabato 14 giugno, ad un mese dalla scomparsa di Sandra, l’Amministrazione parteciperà alla fiaccolata organizzata per ricordarla. Sarà l’occasione per far sentire la vicinanza della nostra comunità alla sua mamma, ai suoi amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

