Saronnese

CISLAGO – La comunità di Cislago piange Carlo Partenzi, scomparso all’età di 80 anni. Storico dirigente delle Ferrovie Nord Milano, dove aveva introdotto innovazioni nel welfare aziendale, Partenzi è stato una figura di spicco nel mondo sindacale, politico e sociale del territorio. Militante della Democrazia Cristiana e voce autorevole della Cisl, è ricordato per il suo impegno in difesa dei diritti dei lavoratori, in particolare dei ferrovieri. Conosciuto anche a Saronno, aveva recentemente sostenuto la candidatura di Stefano Calegari a sindaco di Cislago con la lista Impegno e Serietà.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona generosa, disponibile e capace di ascoltare, qualità che ne avevano fatto un punto di riferimento trasversale.

12062025