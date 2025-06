Città

SARONNO – “Cari amici di Tu@saronno, avete preso “ sberle” (in senso collaborativo: culturali, di metodo e sui contenuti ) da me per tutta la campagna elettorale. A partire dalla Resistenza per la quale avete dimostrato scarso rispetto, per arrivare alle “vostre “ malfatte piste ciclabili alle quali avete condannato i saronnesi. Guardatevi la stampa di qualche giorno fa sulle condizioni della ciclabile di via Roma… ma soprattutto andateci!”.

Inizia così la replica di Rienzo Azzi candidato sindaco del centrodestra che si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Personalismi tossici francamente non ne ho visti in questa campagna. Invece ne abbiamo visti a pacchi nella precedente amministrazione che voi avete sostenuto fino all’ultimo secondo, quindi sul punto fatevi un piccolo esame di coscienza. Parlare a braccio e’ una questione di preparazione personale, non di “tuttologia”. Beh onestamente comprendo che la serata al Silvio Pellico l’abbiate sofferta come state puerilmente dimostrando!

Vedete in democrazia contano i numeri … voi avete preso 732 voti rispetto ai 1195 delle amministrative del 2020. Il mio Partito, Forza Italia, ha totalizzato quasi il 20% triplicando i consensi. Riflettete su questi dati. Vogliamo vedere i voti disgiunti dei sindaci? Io oltre 500 voti. Il vostro candidato un bel po’ di meno.

Di solito chi vince (chissà come sarebbe andata senza l’assist che avete avuto dai referendum) tende a smorzare i toni. Voi no. Sapete perché? Perché siete voi il retaggio degli anni 2000… siete i radical chic… si proprio voi: quelli dei salotti che vogliono educare le gente! Salvo che poi avete bisogno di mamma Pd, partito serio (come tutti i partiti veri e non improvvisati) che sa bene cosa sia il rispetto dell’avversario politico e che sa fare politica. Brava e’ stata Ilaria Pagani (il nostro Sindaco, oggi) che pubblicamente ho ringraziato, perché insieme abbiamo fatto una campagna elettorale che ha portato il quorum dal 50 al 53%. Segno inequivocabile che quando si discute sulle cose concrete in un clima costruttivo (so che non lo volete capire), la gente torna a votare e la democrazia vince.

Concludo (e non replicherò più) invitandovi a venire preparati in consiglio comunale, perché se fate come in campagna elettorale o come con questo articolo, continuerete a fare brutte figure ed a prendere “sberle” e magari mamma Pd si stufa di salvarvi. L’onore delle armi non siete certo voi, grandi sconfitti di queste elezioni (avete perso un terzo dei voti), a poterlo dare ma il fatto che il 47.3% dei saronnesi hanno votato per me: la città e’ spaccata in due e va ricomposta. Vi aspetto in consiglio, mi auguro con lo spirito giusto e non quello dell’ultima nota… ”

