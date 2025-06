Cronaca

FERNO-LONATE POZZOLO – Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa: treni sospesi, disagi per pendolari e viaggiatori. Disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa a causa di una frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 11 giugno nella zona di Cargo City, coinvolgendo la banchina e l’infrastruttura ferroviaria nei pressi della stazione di Ferno-Lonate Pozzolo.

Il collegamento ferroviario è stato sospeso e, anche nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, la circolazione tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto risulta ancora interrotta. Numerosi treni sono stati cancellati. Secondo quanto riferito da Polaria e dagli aggiornamenti ufficiali di Malpensa Aeroporto, i tecnici sono al lavoro da ore per ripristinare la viabilità ferroviaria.

Trenord ha confermato che “a causa di una frana che ha interessato l’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Ferno-Lonate Pozzolo”, i treni sono stati bloccati tra Busto Arsizio Nord e Malpensa. Per ridurre i disagi, sono stati attivati autobus sostitutivi in partenza dalla stazione di Busto Arsizio con destinazione Malpensa Aeroporto. Tuttavia, la situazione resta complessa: i passeggeri devono fare i conti con ritardi e variazioni del servizio.

Fino a poco prima delle 8.30 l’atrio della stazione di Busto era affollato di viaggiatori in attesa di indicazioni, con tre addetti di Trenord impegnati a fornire informazioni. I pendolari bustocchi diretti a Milano sono stati dirottati sui treni regionali per Cadorna.

Secondo le prime previsioni, la riattivazione della tratta era attesa per le 12 di oggi, ma gli aggiornamenti più recenti hanno posticipato la riapertura alle 23. Trenord invita quindi i viaggiatori a monitorare costantemente lo stato della circolazione tramite l’app ufficiale o il sito web nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, e a considerare tempi di percorrenza più lunghi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09