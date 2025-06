Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 11 giugno, spiccano il successo dell’evento dedicato ai sapori sardi a Solaro, il messaggio di cordoglio dei residenti della Domus Verde per la vittima dell’omicidio in Cassina e due episodi di cronaca che hanno coinvolto ciclisti e pedoni a Saronno. Non manca un tocco musicale post-elettorale con un ironico brano dedicato al ballottaggio.

Profondo cordoglio da parte dei residenti della Domus Verde per l’omicidio avvenuto in via Don Marzorati: con messaggi sobri ma sentiti, il vicinato ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima.

Grande affluenza per il fine settimana dedicato ai sapori della Sardegna a Solaro: pane carasau, porchetta, dolci e musica hanno animato piazza Grandi con grande partecipazione da parte dei cittadini.

A pochi giorni dal ballottaggio, fa sorridere lo sfottò musicale “Ciao Azzi”, pubblicato online come commento ironico all’esito elettorale che ha visto la sconfitta del candidato uscente.

Una donna di 70 anni è stata investita a ridosso del centro cittadino di Saronno, causando il blocco del traffico per diversi minuti. Sul posto ambulanze e forze dell’ordine.

Un 19enne in bicicletta è stato soccorso in via Varese dopo una rovinosa caduta causata da una perdita sull’asfalto: le sue condizioni non destano preoccupazione.

