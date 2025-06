iltra2

CASTELSEPRIO – Tutto pronto per il Palio del Seprio 2025, la grande manifestazione che da venerdì 13 a domenica 22 giugno animerà il Tradatese con gare, sfide popolari e momenti di festa. Sei i comuni in gioco: Castelseprio, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Gornate Olona, Lonate Ceppino e Locate Varesino. Lo slogan di questa edizione è chiaro: sei comuni, un solo vincitore.

Il cuore dell’evento

La manifestazione si articola in due sezioni principali:

il Palio, con gare di abilità, sport e tradizione

il Mini Palio, dedicato ai più giovani

Il centro nevralgico delle attività sarà Castelseprio, sede delle giornate di apertura e chiusura, ma ogni sera le competizioni si sposteranno in uno dei sei comuni partecipanti, a rotazione, a partire dalle 20.30.

Programma completo

Sabato 14 giugno – Castelseprio – apertura giochi ore 17

Palio: Spartan Palio, Lancio uova, Buca la gomma

Mini Palio: Cerca oggetti in piscina, Corda e spugne, Palla al cucchiaio

Domenica 15 giugno – Castelseprio – apertura giochi ore 18

Palio: Corsa con le carriole, Tiro alla fune, Gioco del secchio

Mini Palio: Staffetta, Gioco del secchio, Tiro alla fune

Lunedì 16 giugno – apertura giochi ore 20.30

Lonate Ceppino: Calcio A5 (2016-2017) girone A, Memory, Ruba bandiera girone A

Abbiate: Corda e spugne, Forza 4, Bocce

Venegono: Pallavolo girone A, Calcio balilla, Gioco elastico

Martedì 17 giugno – apertura giochi ore 20.30

Gornate: Uno, Palla prigioniera girone A, Tiro alla fune

Locate Varesino: Calcio A5 (2016-2017) girone B, Memory, Ruba bandiera girone B

Lonate Ceppino: Forza 4, Bocce, Calcio balilla

Mercoledì 18 giugno – apertura giochi ore 20.30

Abbiate: Finali Ruba bandiera, Basket girone A

Venegono: Pallavolo girone B, Spartan Palio

Gornate: Palla prigioniera girone B, Basket girone B

Giovedì 19 giugno – apertura giochi ore 20.30

Locate Varesino: Tennis girone A, Palla prigioniera girone A, Briscola, Ping pong

Lonate Ceppino: Pallavolo girone A, Ruba bandiera girone A, Calcio balilla, Bocce

Abbiate: Basket girone A, Freccette, Scala 40, Tiro alla fune

Venerdì 20 giugno – apertura giochi ore 20.30

Venegono: Tiro alla fune, Pallavolo girone B, Briscola, Ruba bandiera girone B

Gornate: Scala 40, Bocce, Basket girone B, Freccette

Locate Varesino: Tennis girone B, Calcio balilla, Palla prigioniera girone B, Ping pong

Sabato 21 giugno – Castelseprio – apertura giochi ore 16

Palio: Staffetta ad acqua, Corsa con le balle di fieno, Taglio dei tronchi, Finali Tennis, Finali Ruba bandiera, Finali Basket

Mini Palio: Finali Calcio A5, Finali Pallavolo, Finali Basket

Domenica 22 giugno – Castelseprio – apertura giochi ore 16

Palio: Finali Tiro alla fune, Staffetta under 18, Staffetta over 18, Finali Pallavolo, Finali Palla prigioniera

Mini Palio: Finali Palla prigioniera, Finali Tiro alla fune

Chiusura con le premiazioni finali

Un evento per tutta la comunità

Il Palio del Seprio non è solo una competizione: è un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare legami tra i paesi e trasmettere ai più giovani i valori dello sport, della partecipazione e della sana rivalità. I giochi mescolano sport tradizionali, tornei di squadra, giochi popolari e prove di abilità, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di festa.

(foto archivio)

