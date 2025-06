Città

SARONNO – L’attesa è finita: oggi alle 18 Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, presenterà ufficialmente la nuova stagione 2025|2026, intitolata “Riflessioni”. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà nel giardino del teatro, al Bar Galli, e sarà un momento speciale per scoprire in anteprima titoli, protagonisti e novità del prossimo cartellone.

Dopo il successo delle stagioni “Nuovi Sguardi” e “Immaginazioni”, Chiodi guarda avanti con entusiasmo: “Siamo ormai maturi per riflettere e specchiarci insieme nelle grandi storie fatte di autori, attori e registi che daranno vita al prossimo cartellone”, ha scritto nella sua lettera aperta alla città.

Il direttore artistico ha sottolineato i sacrifici e il lavoro di squadra che hanno permesso al teatro di crescere non solo dal punto di vista culturale, ma anche organizzativo ed economico. Un grazie particolare va al pubblico, ai giovani spettatori sempre più numerosi e ai sostenitori che rendono possibile la realizzazione di progetti ambiziosi.

