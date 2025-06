Eventi

SARONNO – Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino uno dei tesori artistici più significativi della città. Sabato 14 giugno alle 15.30, l’associazione culturale Cantastorie propone una visita guidata alla chiesa di San Francesco di Saronno, con un unico turno previsto. Il ritrovo è fissato sul sagrato della chiesa, in piazza San Francesco, dove i volontari dell’associazione accompagneranno i partecipanti in un percorso alla scoperta degli affreschi recentemente restaurati, raccontando la storia, le tecniche pittoriche e il valore culturale di questo prezioso patrimonio.

Cantastorie è un’associazione nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i beni culturali del territorio saronnese. Composta da volontari appassionati di arte e storia locale, l’associazione si distingue per il suo impegno nel rendere accessibile a tutti la bellezza che ci circonda, contribuendo a rafforzare il legame tra cittadini e memoria collettiva. La visita alla Chiesa di San Francesco rappresenta una nuova tappa di questo percorso, offrendo alla comunità un’opportunità per riavvicinarsi ai luoghi identitari della città.

La partecipazione è libera, con offerta libera gradita. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email [email protected] oppure consultare il sito ufficiale www.cantastoriesaronno.it.

(foto d’archivio)

