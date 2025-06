Città

SARONNO – Interventi di manutenzione straordinaria in arrivo nella zona tra via Carcano e corso Italia. Da lunedì 16 giugno a sabato 5 luglio il tratto sarà interessato da un importante cantiere per la sistemazione del manto stradale, con modifiche alla circolazione e la chiusura temporanea di alcune strade. I lavori si svolgeranno in tre fasi successive.

Nella prima fase, la rotatoria tra via Carcano e via San Giuseppe sarà chiusa al traffico in direzione San Giuseppe. Gli automobilisti in arrivo da via Caduti Liberazione dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso corso Italia o via Diaz.

Durante la seconda fase, sarà chiuso al transito il tratto tra via San Giuseppe e corso Italia. In questo periodo, via San Giuseppe diventerà a fondo chiuso a partire da via Vincenzo Monti, con accesso consentito solo ai residenti e al traffico locale.

Infine, nella terza fase, i lavori interesseranno l’area della rotatoria nei pressi della chiesa di San Francesco. Il tratto di via Carcano/corso Italia sarà interdetto al traffico veicolare, ma sarà comunque possibile proseguire lungo via San Giuseppe o corso Italia avendo la rotatoria sul lato sinistro.

Il trasporto pubblico locale sarà soggetto a deviazioni e possibili soppressioni di fermate, che verranno comunicate direttamente dalle società di trasporto coinvolte. Le variazioni saranno indicate anche nella planimetria allegata all’ordinanza comunale.

