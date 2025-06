Città

SARONNO – A poche ore dalla vittoria alle elezioni comunali, la neo sindaca di Saronno Ilaria Pagani, esponente del centrosinistra, ha voluto ringraziare personalmente i cittadini per il sostegno ricevuto. Lo ha fatto nella mattinata di ieri, con una visita al mercato cittadino, accompagnata da alcuni esponenti della lista civica Tu@Saronno, che la sostiene in consiglio comunale.

Proprio al mercato, nelle scorse settimane, si erano tenuti diversi banchetti elettorali, punto di contatto tra la candidata e la cittadinanza durante la campagna. Ieri, tornata in veste istituzionale, Pagani ha salutato i commercianti e dialogato con i saronnesi, ringraziando per la fiducia accordata al suo progetto amministrativo.

Un gesto simbolico che testimonia la volontà di mantenere vivo il rapporto diretto con la città, all’insegna dell’ascolto e della partecipazione.

(foto: alcune immagini della visita al mercato cittadino del mercoledì mattina a Saronno)

